Защитник «Филадельфии» Замула спас команду от верного гола в матче с «Айлендерс»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В начале третьего периода при счёте 2:1 в пользу «лётчиков» российский защитник «Филадельфии» Егор Замула спас команду от верного гола. Голкипер «Флайерз» Картер Харт уже был отыгран, и нападающий «Айлендерс» Энтони Бовилье бросал по пустым воротам, но российский защитник на линии ворот преградил путь шайбе собственным телом.
Замула был вызван из АХЛ накануне матча. 22-летний игрок обороны в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги сыграл за «Филадельфию» десять матчей, в которых сделал две результативные передачи с показателем полезности «+1». В Американской хоккейной лиге Замула провёл две игры и остался в них без результативных действий.
- 30 ноября 2022
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