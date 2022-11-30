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«Сегодня я во многом помог «Филадельфии» победить». Замула — о своём сейве с «Айлендерс»

«Сегодня я во многом помог «Филадельфии» победить». Замула — о своём сейве с «Айлендерс»
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Российский защитник «Филадельфии» Егор Замула прокомментировал своё спасение в матче с «Айлендерс» (3:1). Россиянин отбил бросок нападающего «островитян» по пустым воротам, когда голкипер «Флайерз» Картер Харт уже был отыгран. «Филадельфия» прервала десятиматчевую серию поражений.

«Я видел только наши пустые ворота, попытался помочь команде и заблокировал бросок. Сегодня я во многом помог своей команде одержать победу. Ребята в команде сказали мне, что я проделал отличную работу», — цитирует Замулу журналист Джианна Хэн в своей соцсети.

Замула был вызван из АХЛ накануне матча. 22-летний игрок обороны в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги сыграл за «Филадельфию» десять матчей, в которых набрал две результативные передачи с показателем полезности «+1». В Американской хоккейной лиге Замула провёл две игры, в которых остался без результативных действий.

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