«Сегодня я во многом помог «Филадельфии» победить». Замула — о своём сейве с «Айлендерс»

Российский защитник «Филадельфии» Егор Замула прокомментировал своё спасение в матче с «Айлендерс» (3:1). Россиянин отбил бросок нападающего «островитян» по пустым воротам, когда голкипер «Флайерз» Картер Харт уже был отыгран. «Филадельфия» прервала десятиматчевую серию поражений.
«Я видел только наши пустые ворота, попытался помочь команде и заблокировал бросок. Сегодня я во многом помог своей команде одержать победу. Ребята в команде сказали мне, что я проделал отличную работу», — цитирует Замулу журналист Джианна Хэн в своей соцсети.
Замула был вызван из АХЛ накануне матча. 22-летний игрок обороны в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги сыграл за «Филадельфию» десять матчей, в которых набрал две результативные передачи с показателем полезности «+1». В Американской хоккейной лиге Замула провёл две игры, в которых остался без результативных действий.
- 30 ноября 2022
-
12:52
-
12:27
-
12:18
-
11:58
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:46
-
10:29
-
10:22
-
10:07
-
09:59
-
09:43
-
09:16
-
09:03
-
08:50
-
08:42
-
08:31
-
08:12
-
07:58
-
07:41
-
07:36
-
07:19
-
07:04
-
07:00
-
06:47
-
06:42
-
06:38
-
06:33
-
06:33
-
06:23
-
06:22
-
06:07
-
05:40