След от шайбы после броска Овечкина в перекладину в матче с «Ванкувером»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль. При этом россиянин упустил несколько отличных возможностей на хет-трик, в том числе в начале третьего периода шайба после броска нападающего угодила в перекладину ворот «Ванкувера». По стоп-кадру трансляции видно след, оставшийся после попадания шайбы в перекладину.
Фото: кадр трансляции
Благодаря двум шайбам Овечкин вышел на первое место в истории НХЛ по голам на выезде, обогнав Уэйна Гретцки. Теперь на счету россиянина 403 шайбы в гостевых матчах регулярных чемпионатов НХЛ.
- 30 ноября 2022
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