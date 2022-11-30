След от шайбы после броска Овечкина в перекладину в матче с «Ванкувером»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль. При этом россиянин упустил несколько отличных возможностей на хет-трик, в том числе в начале третьего периода шайба после броска нападающего угодила в перекладину ворот «Ванкувера». По стоп-кадру трансляции видно след, оставшийся после попадания шайбы в перекладину.

ВИДЕО

Фото: кадр трансляции

Благодаря двум шайбам Овечкин вышел на первое место в истории НХЛ по голам на выезде, обогнав Уэйна Гретцки. Теперь на счету россиянина 403 шайбы в гостевых матчах регулярных чемпионатов НХЛ.