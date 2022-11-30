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Лишь один хоккеист старше Уилера оформлял хет-трик за историю франшизы «Виннипега»

Лишь один хоккеист старше Уилера оформлял хет-трик за историю франшизы «Виннипега»
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В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:0.

Хет-триком в составе «Джетс» отметился нападающий Блейк Уилер. Форвард забил три гола за клуб в возрасте 36 лет и 89 дней. Лишь один хоккеист в истории франшизы оформлял хет-трик в более зрелом возрасте. Нападающий Рэй Ферраро забивал три гола 13 февраля 2001 года в возрасте 36 лет и 174 дней и 14 декабря 2000 года в возрасте 36 лет и 103 дня.

В текущем сезоне Уилер провёл 21 матч, в которых набрал 20 очков — забросил семь шайб и отдал 20 результативных передач. Отметим, что перед началом сезона нападающего лишили капитанской нашивки.

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