Генменеджер «Югры»: в ВХЛ каждый может победить каждого, отрыв в таблице не как в КХЛ

Генеральный менеджер «Югры» Сергей Гусев оценил выступление хантымансийского клуба в текущем сезоне Всероссийской хоккейной лиги. После 27 матчей чемпионата клуб занимает первое место в общей таблице лиги.
«Практически всю осеннюю часть чемпионата „Югра“ возглавляет турнирную таблицу Всероссийской лиги, поэтому команда может поставить себе „четвёрку“, где-то даже с „плюсом“. Но в клубе всё прекрасно понимают, что главные оценки впереди — и ставятся они весной в плей-офф.
С каждым годом турнир ВХЛ становится всё более плотным, это относится и к турнирным, и финансовым возможностям большинства команд. Посмотрите таблицу — нас, первую команду лиги, от 21-й, которой сегодня является «Челмет», отделяет лишь 16 очков. Для сравнения в КХЛ этот отрыв от лидера, СКА, в два раза больше — 32 балла. Как следствие, в ВХЛ каждый может победить каждого, а борьба за плей-офф идёт с участием практически всех клубов лиги и до последних туров. На мой взгляд, именно в этом особенность ВХЛ.
«Югра» — главный фаворит сезона? Повторюсь, ВХЛ — очень конкурентная лига. Как минимум у пяти-шести клубов и финансовые, и кадровые возможности не меньше, чем у «Югры», но в то же время радует, что специалисты выделяют нас из общего ряда. Что ж, надо отрабатывать выданные авансы. Вообще нет сомнений, что вторая половина сезона будет очень напряжённая. Задача «Югры» прежняя — побеждать в каждом матче, на радость нашим болельщикам», — цитирует Гусева Russia-Hockey.ru.
Напомним, «Югра»покинула КХЛ вместе с тольяттинской «Ладой» в марте 2018 года. Тольяттинский клуб уже подал заявку на выступление в КХЛ в следующем сезоне.
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