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Защитник «Амура» Педан смахнул шайбу рукой в собственные ворота и сорвал шат-аут Аликину

Защитник «Амура» Педан смахнул шайбу рукой в собственные ворота и сорвал шат-аут Аликину
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Нефтехимиком». Идёт третий период, счёт 4:1 в пользу хозяев.

В середине третьего периода нападающий гостей Булат Шафигуллин забросил курьёзную шайбу. Форвард перед синей линией высоко вбросил шайбу в зону соперника, которая летела прямиком в ловушку голкипера «Амура» Евгения Аликина. В последнее мгновение защитник хабаровского клуба Руслан Педан попытался поймать шайбу на лету, но лишь переправил её за спину собственному вратарю. Голкипер выразил своё недовольство и что-то резко сказал в сторону Педана.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Эта шайба не дала состояться потенциальному сухому матчу Аликина.

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