«Торпедо» одержало волевую победу над «Адмиралом» на выезде

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» состоялся очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Торпедо». Победу одержали гости со счётом 2:1.
На четвёртой минуте матча шайбу забросил хоккеист «Адмирала» Динар Хамидуллин с передачи Артёма Гареева. Ещё до первого перерыва хоккеисты «Торпедо» сравняли счёт после шайбы Максима Федотова с передач Игоря Ларионова и Михаила Орлова. В начале второго периода нижегородцы вышли вперёд благодаря голу Егора Виноградова с передач Максима Летунова и Денниса Яна. На счету голкипера «Торпедо» Ивана Кульбакова 27 сейвов.
«Адмирал» прервал двухматчевую победную серию и 5 декабря сыграет на своём льду с хабаровским «Амуром». У «Торпедо» закончилась двухматчевая серия поражений. 2 декабря оно встретится с «Амуром».
- 30 ноября 2022
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