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«Торпедо» одержало волевую победу над «Адмиралом» на выезде

«Торпедо» одержало волевую победу над «Адмиралом» на выезде
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» состоялся очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Торпедо». Победу одержали гости со счётом 2:1.

На четвёртой минуте матча шайбу забросил хоккеист «Адмирала» Динар Хамидуллин с передачи Артёма Гареева. Ещё до первого перерыва хоккеисты «Торпедо» сравняли счёт после шайбы Максима Федотова с передач Игоря Ларионова и Михаила Орлова. В начале второго периода нижегородцы вышли вперёд благодаря голу Егора Виноградова с передач Максима Летунова и Денниса Яна. На счету голкипера «Торпедо» Ивана Кульбакова 27 сейвов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2022, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Хамидуллин (Гареев) – 03:38 (5x5)   1:1 Федотов (Ларионов, Орлов) – 14:04 (5x5)   1:2 Виноградов (Летунов, Ян) – 25:44 (5x5)

«Адмирал» прервал двухматчевую победную серию и 5 декабря сыграет на своём льду с хабаровским «Амуром». У «Торпедо» закончилась двухматчевая серия поражений. 2 декабря оно встретится с «Амуром».

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