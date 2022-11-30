На матче «Виннипег» — «Колорадо» в НХЛ произошла кровавая драка фанатов

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:0.
В один из моментов матча на трибунах разгорелась драка между фанатами команд. Один из болельщиков «Колорадо» толкнул фаната «Виннипега», который неудачно ударился головой о борт. Некоторое время болельщик лежал с разбитой головой, пока ему не принесли полотенце. Двух зачинщиков драки — фанатов «Колорадо», одной из которых была девушка — полицейские увели в наручниках в подтрибунные помещения.
Фото: соцсети фаната «Виннипега»
Фото: соцсети фаната «Виннипега»
Напомним, «Колорадо» является действующим обладателем Кубка Стэнли.
- 30 ноября 2022
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