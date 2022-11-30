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«Мы не хотим искать оправдания в календаре». Ларионов — о победе над «Адмиралом»

«Мы не хотим искать оправдания в календаре». Ларионов — о победе над «Адмиралом»
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (2:1). Специалист отметил, что команде важно играть короткими игровыми сменами, чтобы сохранять свежесть и темп игры на весь матч.

«Хочу поблагодарить соперника за игру. Рады, что начали дальневосточный вояж с победы. После двух поражений дома ребята сыграли хороший матч. У нас особого времени подготовиться не было к поездке, прилетели только сегодня утром (по местному времени). «Адмирал» — команда, которая мало пропускает и мало забивает. Команда играет в строгий хоккей оборонительного плана, важно быть свежими и играть короткими отрезками. Мы не хотим быть теми командами, которые ищут оправдания в календаре», — цитирует Ларионова пресс-служба лиги.

«Адмирал» прервал двухматчевую победную серию и 5 декабря сыграет на своём льду с хабаровским «Амуром». У «Торпедо» закончилась двухматчевая серия поражений. 2 декабря оно встретится с «Амуром».

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