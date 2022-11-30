«Мы не хотим искать оправдания в календаре». Ларионов — о победе над «Адмиралом»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (2:1). Специалист отметил, что команде важно играть короткими игровыми сменами, чтобы сохранять свежесть и темп игры на весь матч.
«Хочу поблагодарить соперника за игру. Рады, что начали дальневосточный вояж с победы. После двух поражений дома ребята сыграли хороший матч. У нас особого времени подготовиться не было к поездке, прилетели только сегодня утром (по местному времени). «Адмирал» — команда, которая мало пропускает и мало забивает. Команда играет в строгий хоккей оборонительного плана, важно быть свежими и играть короткими отрезками. Мы не хотим быть теми командами, которые ищут оправдания в календаре», — цитирует Ларионова пресс-служба лиги.
«Адмирал» прервал двухматчевую победную серию и 5 декабря сыграет на своём льду с хабаровским «Амуром». У «Торпедо» закончилась двухматчевая серия поражений. 2 декабря оно встретится с «Амуром».
- 30 ноября 2022
-
16:00
-
15:53
-
15:39
-
15:17
-
14:58
-
14:40
-
14:20
-
14:19
-
14:04
-
13:50
-
13:37
-
13:14
-
12:52
-
12:27
-
12:18
-
11:58
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:46
-
10:29
-
10:22
-
10:07
-
09:59
-
09:43
-
09:16
-
09:03
-
08:50
-
08:42
-
08:31
-
08:12
-
07:58
-
07:41
-
07:36