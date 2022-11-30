Тамбиев: в игре с «Торпедо» был плотный и обоюдоострый хоккей, не хватило свежих рук

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев сообщил, что игра с «Торпедо» была равной (1:2). Специалист отметил, что в матче был плотный и обоюдоострый хоккей, а для победы дальневосточной команде немного не хватило свежести.

«Хорошая быстрая игра, соперник играл так, как мы и ожидали. Во многих моментах мы справлялись, игра была равная, могли сравнять счёт, но и у соперника были моменты. Был плотный и обоюдоострый хоккей. Две организованные команды – молодость, резкость с одной стороны, а с другой стороны — опыт, системность. Соперник забил на один больше, поэтому и выиграл, хоть и банально звучит. Не хватило свежих рук», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

«Адмирал» прервал двухматчевую победную серию и 5 декабря сыграет на своём льду с хабаровским «Амуром». У «Торпедо» закончилась двухматчевая серия поражений. 2 декабря оно встретится с «Амуром».