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Овечкин повторил необычный рекорд легенды НХЛ Бретта Халла

Овечкин повторил необычный рекорд легенды НХЛ Бретта Халла
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин открыл счёт в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс». Форвард отличился на шестой минуте встречи.

Как отмечает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин забросил 65-ю шайбу в гостевых матчах, благодаря которой открыл счёт во встрече. Таким образом, 37-летний российский нападающий повторил рекорд легендарного хоккеиста НХЛ Бретта Халла по количеству стартовых голов в гостевых матчах.

Напомним, в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

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