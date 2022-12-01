Тренер «Ванкувера» рассказал, за счёт чего Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро прокомментировал рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по количеству голов на выезде. Помимо этого, наставник поделился мыслями о погоне россиянина за рекордом Уэйна Гретцки по шайбам в НХЛ.
«С таким парнем, как Алекс, рекорды не имеют значения. Он любит фанатов, и он выкладывается в каждом матче. Забивать голы — это его работа. Он мог бы играть на Луне, и Алекс сделал бы всё возможное, чтобы у него это вышло хорошо. Неудивительно, что это ещё один его рекорд.
Побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки по голам? Как вы знаете, я очень большой фанат Алекса. Думаю, что он сделает это, потому что он достаточно волевой, чтобы сделать это. В этом году он снова забьёт более 30 с лишним. Если он сможет оставаться здоровым — и, к счастью, он был здоровым на протяжении большей части своей карьеры — я бы поставил, что он это сделает», — приводит слова Будро The Athletic.
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