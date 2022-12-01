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Тренер «Ванкувера» рассказал, за счёт чего Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки

Тренер «Ванкувера» рассказал, за счёт чего Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки
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Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро прокомментировал рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по количеству голов на выезде. Помимо этого, наставник поделился мыслями о погоне россиянина за рекордом Уэйна Гретцки по шайбам в НХЛ.

«С таким парнем, как Алекс, рекорды не имеют значения. Он любит фанатов, и он выкладывается в каждом матче. Забивать голы — это его работа. Он мог бы играть на Луне, и Алекс сделал бы всё возможное, чтобы у него это вышло хорошо. Неудивительно, что это ещё один его рекорд.

Побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки по голам? Как вы знаете, я очень большой фанат Алекса. Думаю, что он сделает это, потому что он достаточно волевой, чтобы сделать это. В этом году он снова забьёт более 30 с лишним. Если он сможет оставаться здоровым — и, к счастью, он был здоровым на протяжении большей части своей карьеры — я бы поставил, что он это сделает», — приводит слова Будро The Athletic.

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