Овечкин после рекорда по голам на выезде рассказал, почему так результативен в гостях

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, почему он играет результативно в выездных матчах. Во встрече с «Ванкувер Кэнакс», прошедшей 30 ноября, 37-летний капитан «столичных» оформил дубль и побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов, забитых в гостевых матчах. Теперь на счету Овечкина 403 такие шайбы.
«Почему я так результативен в гостевых мачтах? Кажется, что мы всегда получаем удовольствие на выезде, проводим вместе больше времени. Я не знаю, но думаю, что всем это нравится.
Всегда приятно создать шанс на ходу. Думаю, мы хорошо прессингуем, мы создаём хорошие моменты. Вы можете видеть, что мы хорошо держим шайбу в зоне атаки. Когда вы так играете, всегда будут шансы», — приводит слова Овечкина The Athletic.
- 30 ноября 2022
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