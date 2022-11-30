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Овечкин после рекорда по голам на выезде рассказал, почему так результативен в гостях

Овечкин после рекорда по голам на выезде рассказал, почему так результативен в гостях
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, почему он играет результативно в выездных матчах. Во встрече с «Ванкувер Кэнакс», прошедшей 30 ноября, 37-летний капитан «столичных» оформил дубль и побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов, забитых в гостевых матчах. Теперь на счету Овечкина 403 такие шайбы.

«Почему я так результативен в гостевых мачтах? Кажется, что мы всегда получаем удовольствие на выезде, проводим вместе больше времени. Я не знаю, но думаю, что всем это нравится.

Всегда приятно создать шанс на ходу. Думаю, мы хорошо прессингуем, мы создаём хорошие моменты. Вы можете видеть, что мы хорошо держим шайбу в зоне атаки. Когда вы так играете, всегда будут шансы», — приводит слова Овечкина The Athletic.

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