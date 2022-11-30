Радулов пропустит матч «Ак Барса» с «Сибирью», капитаном будет 21-летний Сафонов

Казанский «Ак Барс» в своём телеграм-канале опубликовал состав на матч с «Сибирью» в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Встреча запланирована на сегодня, 30 ноября, стартовое вбрасывание состоится в 19:00 мск. Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов пропускает этот матч.
«Повреждение небольшое», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе казанцев.
В прошлой встрече Радулов вышел с капитанской нашивкой. В этот раз исполнять роль капитана будет 21-летний форвард Илья Сафонов.
Полностью состав «Ак Барса» выглядит следующим образом:
Мифтахов (Билялов);
Хенкель – Войнов, Панюков – Сафонов (к) – Воронков;
Лямкин – Адамчук, Кагарлицкий – Шипачёв – Петров;
Юдин – Лучевников, Галиев – Семёнов – Галимов;
Евсеев, Быков – Кателевский – Дыняк, Лукоянов.
«Ак Барс» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 36 очков в 34 встречах.
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