Радулов пропустит матч «Ак Барса» с «Сибирью», капитаном будет 21-летний Сафонов

Казанский «Ак Барс» в своём телеграм-канале опубликовал состав на матч с «Сибирью» в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Встреча запланирована на сегодня, 30 ноября, стартовое вбрасывание состоится в 19:00 мск. Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов пропускает этот матч.

«Повреждение небольшое», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе казанцев.

В прошлой встрече Радулов вышел с капитанской нашивкой. В этот раз исполнять роль капитана будет 21-летний форвард Илья Сафонов.

Полностью состав «Ак Барса» выглядит следующим образом:



Мифтахов (Билялов);

Хенкель – Войнов, Панюков – Сафонов (к) – Воронков;

Лямкин – Адамчук, Кагарлицкий – Шипачёв – Петров;

Юдин – Лучевников, Галиев – Семёнов – Галимов;

Евсеев, Быков – Кателевский – Дыняк, Лукоянов.



«Ак Барс» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 36 очков в 34 встречах.