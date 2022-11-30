Главный тренер «Вашингтона» объяснил, за что ценит Александра Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал рекорд российского нападающего команды Александра Овечкина. В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» 37-летний форвард оформил дубль и стал лучшим снайпером в истории НХЛ в выездных встречах.

«Он, безусловно, повёл нас за собой. Он был действительно хорош в первом периоде, и я подумал, что мы действительно здорово играем, поэтому было приятно выйти на лёд и сразу получить такое преимущество. Он, конечно, наш лидер. Мы знали, что нам нужно хорошо сыграть в первом периоде, показать хорошую игру. Тебе нужно, чтобы лучшие игроки сделали это.

Рекорд? Ты смотришь на такого игрока, на то, как он усердно работает, где бы он ни играл. По ходу сезона не все чувствуют себя хорошо в каждом матче, не все всегда на 100 процентов здоровы. Так что думаю, что со временем ты ценишь тот факт, что, несмотря ни на что, вне зависимости от ударов, повреждений, Ови всегда играет и делает это на высоком уровне», — приводит слова Лавиолетта The Athletic.

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