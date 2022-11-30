Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Самсонов выйдет в основе «Торонто» впервые с 5 ноября. Вратарь восстановился после травмы

Самсонов выйдет в основе «Торонто» впервые с 5 ноября. Вратарь восстановился после травмы
Комментарии

Российский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов сыграет в основе во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс». Об этом сообщил журналист Люк Фокс на своей странице в «Твиттере».

Матч состоится в ночь с 30 ноября на 1 декабря мск. Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Отметим, что Самсонов не играл с 5 ноября из-за травмы. Тогда «кленовые листья» встречались с «Бостон Брюинз», а голкипер получил повреждение в моменте с буллитом форварда «мишек» Брэда Маршана.

25-летний голкипер в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги в восьми матчах за «кленовых листьев» победил в восьми матчах с процентом отражённых бросков 92,1 и коэффициентом надёжности 2,23.

Новость по теме
Самсонов получил «пятёрку» от The Athletic за первую часть сезона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022