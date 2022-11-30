Самсонов выйдет в основе «Торонто» впервые с 5 ноября. Вратарь восстановился после травмы
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Российский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов сыграет в основе во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс». Об этом сообщил журналист Люк Фокс на своей странице в «Твиттере».
Матч состоится в ночь с 30 ноября на 1 декабря мск. Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.
Отметим, что Самсонов не играл с 5 ноября из-за травмы. Тогда «кленовые листья» встречались с «Бостон Брюинз», а голкипер получил повреждение в моменте с буллитом форварда «мишек» Брэда Маршана.
25-летний голкипер в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги в восьми матчах за «кленовых листьев» победил в восьми матчах с процентом отражённых бросков 92,1 и коэффициентом надёжности 2,23.
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