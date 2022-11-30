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«Сибирь» прервала победную серию «Ак Барса», забросив казанцам шесть шайб

«Сибирь» прервала победную серию «Ак Барса», забросив казанцам шесть шайб
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3 (1:1, 2:0, 3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2022, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 6
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Шашков (Сетдиков, Аланов) – 00:50 (5x5)   1:1 Воронков (Панюков, Сафонов) – 17:14 (5x5)   1:2 Бек (Сетдиков) – 27:47 (5x5)   1:3 Бутузов (Бек, Мёрфи) – 30:03 (5x4)   2:3 Галиев (Сафонов, Петров) – 40:44 (5x5)   2:4 Овчинников (Чесалин) – 50:41 (5x5)   2:5 Чайковски (Шашков, Бек) – 51:37 (5x5)   3:5 Воронков (Шипачёв, Кагарлицкий) – 58:02 (5x5)   3:6 Сетдиков (Бек, Чайковски) – 59:15 (en)

На первой минуте матча Никита Шашков вывел новосибирцев вперёд. На 18-й минуте Дмитрий Воронков сравнял счёт. На 28-й минуте Тейлор Бек с передачи Никиты Сетдикова во второй раз поразил ворота казанцев. На 31-й минуте Владимир Бутузов в большинстве увеличил преимущество «Сибири». На 41-й минуте Станислав Галиев сократил отставание до минимума. На 51-й минуте Дмитрий Овчинников забил четвёртый гол, а через 56 секунд Михал Чайковски — пятый. В конце матча Воронков оформил дубль, а точку поставил Никита Сетдиков.

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