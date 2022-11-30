«Сибирь» прервала победную серию «Ак Барса», забросив казанцам шесть шайб

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3 (1:1, 2:0, 3:2).

На первой минуте матча Никита Шашков вывел новосибирцев вперёд. На 18-й минуте Дмитрий Воронков сравнял счёт. На 28-й минуте Тейлор Бек с передачи Никиты Сетдикова во второй раз поразил ворота казанцев. На 31-й минуте Владимир Бутузов в большинстве увеличил преимущество «Сибири». На 41-й минуте Станислав Галиев сократил отставание до минимума. На 51-й минуте Дмитрий Овчинников забил четвёртый гол, а через 56 секунд Михал Чайковски — пятый. В конце матча Воронков оформил дубль, а точку поставил Никита Сетдиков.