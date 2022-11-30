Крис Летанг, перенёсший инсульт, рассказал о своём состоянии

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг, перенёсший инсульт во второй раз за карьеру, ответил на вопрос о своём состоянии.
«Мне повезло, я хорошо знаю своё тело, чтобы вовремя понять, когда что-то не так. Об этом сложно говорить публично, но я надеюсь, это поможет повысить осведомлённость. Для меня важно, чтобы мои товарищи по команде знали, что со мной всё в порядке.
Я оптимистично настроен и надеюсь скоро вернуться на лёд», — приводит слова Летанга пресс-служба клуба.
Отметим, что первый инсульт у игрока случился 9 февраля 2014 года.
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 35-летний канадский защитник принял участие в 21 встрече, в которых забросил одну шайбу и отдал 11 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 12 очков при общем показателе полезности «-7».
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