Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крис Летанг, перенёсший инсульт, рассказал о своём состоянии

Крис Летанг, перенёсший инсульт, рассказал о своём состоянии
Комментарии

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг, перенёсший инсульт во второй раз за карьеру, ответил на вопрос о своём состоянии.

«Мне повезло, я хорошо знаю своё тело, чтобы вовремя понять, когда что-то не так. Об этом сложно говорить публично, но я надеюсь, это поможет повысить осведомлённость. Для меня важно, чтобы мои товарищи по команде знали, что со мной всё в порядке.

Я оптимистично настроен и надеюсь скоро вернуться на лёд», — приводит слова Летанга пресс-служба клуба.

Отметим, что первый инсульт у игрока случился 9 февраля 2014 года.

В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 35-летний канадский защитник принял участие в 21 встрече, в которых забросил одну шайбу и отдал 11 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 12 очков при общем показателе полезности «-7».

Новость по теме
Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг перенёс инсульт
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022