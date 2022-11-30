«Авангард» нанёс ЦСКА первое поражение за три матча
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2022, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Авангард
Омск
0:1 Ярош (Телегин) – 20:44 (5x5) 1:1 Соркин (Провольнев) – 21:16 (5x5) 2:1 Мамин (Соркин, Окулов) – 32:27 (5x4) 2:2 Толчинский (Чистяков, Грицюк) – 36:22 (5x4) 2:3 Толчинский (Бродхёрст, Грицюк) – 44:43 (5x5)
На 21-й минуте Кристиан Ярош с передачи Ивана Телегина вывел омичей вперёд. На 22-й минуте Максим Соркин после паса Владислава Провольнева сравнял счёт. На 33-й минуте Максим Мамин в большинстве забросил вторую шайбу армейцев в матче. На 37-й минуте Сергей Толчинский восстановил равенство в счёте. На 45-й минуте нападающий омичей оформил дубль.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 2 декабря в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». «Авангард» 4 декабря примет «Трактор».
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