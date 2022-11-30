«Авангард» нанёс ЦСКА первое поражение за три матча

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0).

На 21-й минуте Кристиан Ярош с передачи Ивана Телегина вывел омичей вперёд. На 22-й минуте Максим Соркин после паса Владислава Провольнева сравнял счёт. На 33-й минуте Максим Мамин в большинстве забросил вторую шайбу армейцев в матче. На 37-й минуте Сергей Толчинский восстановил равенство в счёте. На 45-й минуте нападающий омичей оформил дубль.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 2 декабря в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». «Авангард» 4 декабря примет «Трактор».