Капитан московского «Динамо» Миронов обошёл легендарного игрока Мальцева по матчам за клуб

Сегодня, 30 ноября, московское «Динамо» встретилось с «Витязем» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.



Этот матч стал 531-м для защитника и капитана московской команды Андрея Миронова. Как сообщает сайт истории московского «Динамо», Миронов вышел на пятое место в истории клуба по сыгранным матчам, обогнав Александра Мальцева (530).



Клубный рекорд принадлежит Сергею Вышедкевичу (642), следом располагаются Валерий Васильев, Зинэтула Билялетдинов и Василий Первухин.



28-летний Миронов является членом сразу шести символических клубов, а именно Клуба Станислава Петухова (350 и более матчей – 522), Клуба братьев Голиковых (100 и более очков – 128), Клуба Валерия Васильева (30 и более шайб среди защитников — 32), Клуба Бориса Петелина (100+ матчей кряду в составе – 152), Клуба Николая Поставнина (два полных сезона за клуб) и Клуба Олега Толмачёва (10 сезонов в клубе).