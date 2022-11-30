Знарок анонсировал появление нового игрока в «Ак Барсе»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после поражения в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сибирью» анонсировал появление нового игрока в казанском клубе. Наставник упомянул Даниила Журавлёва.

«Были ли у меня похожие периоды в карьере? Я уже говорил, когда было у меня такое, вот. Но, в принципе, я думаю, что всё это выровняется. Сейчас вот, дай бог, мы ещё с Журавлёвым… Ой. Это не для прессы. На самом деле пока давайте на паузе», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3 (1:1, 2:0, 3:2).