Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Знарок рассказал, когда восстановится Александр Радулов

Знарок рассказал, когда восстановится Александр Радулов
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после поражения в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сибирью» рассказал, когда в состав вернётся опытный нападающий Александр Радулов. Во встрече с новосибирцами капитаном команды был 21-летний нападающий Илья Сафонов.

«У Радулова небольшая микротравма. Надеюсь, что он в следующей игре будет готов. Почему Сафонов снова капитан? Парень отдаётся игре. Видно же.

Очень мало бросаем по воротам. Всё играем по периметру, хорошо катаемся, но без бросков не забивается всё равно», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3 (1:1, 2:0, 3:2).

Новость по теме
«Сибирь» прервала победную серию «Ак Барса», забросив казанцам шесть шайб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022