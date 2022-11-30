Знарок рассказал, когда восстановится Александр Радулов

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после поражения в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сибирью» рассказал, когда в состав вернётся опытный нападающий Александр Радулов. Во встрече с новосибирцами капитаном команды был 21-летний нападающий Илья Сафонов.

«У Радулова небольшая микротравма. Надеюсь, что он в следующей игре будет готов. Почему Сафонов снова капитан? Парень отдаётся игре. Видно же.

Очень мало бросаем по воротам. Всё играем по периметру, хорошо катаемся, но без бросков не забивается всё равно», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3 (1:1, 2:0, 3:2).