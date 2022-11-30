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Главный тренер «Авангарда» передал привет Владимиру Плющеву после победы над ЦСКА

Главный тренер «Авангарда» передал привет Владимиру Плющеву после победы над ЦСКА
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец передал привет Владимиру Плющеву после победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 с ЦСКА. Омичи оказались сильнее со счётом 3:2.

«В первую очередь хочу передать привет господину Плющеву. Наверное, сегодня уже был не удручающий хоккей в исполнении «Авангарда», как он решил по прошлым матчам. Поздравляю ребят с победой, они молодцы, выиграли тяжёлую битву», — сказал Кравец в эфире КХЛ ТВ после матча.

Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0).

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