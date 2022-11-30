Кравец: игроки «Авангарда» отдали всё. ЦСКА как был, так и остаётся лидером нашего хоккея

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался после победы в матче с ЦСКА.



«Поздравляю всю команду с хорошей игрой. Непростая выездная серия, тяжёлые игры. Сегодня матч с одной из лучших команд Запада. Непросто давались нам голы, молодцы, что выстояли в меньшинстве четыре минуты. Много было положительного, ребята отдали все силы сегодня.



У ЦСКА четыре звена двигаются на хороших скоростях, играют без проката. Этот клуб как был лидером нашего хоккея, так и остаётся. Наверное, у ЦСКА кто-то заболел сегодня, поэтому вышло много молодёжи. Она точно не испортила игры. Конечно, у Толчинского остался какой-то осадок после ухода из ЦСКА. Но Сергей – наш лидер, он умеет забивать любой команде и сегодня это доказал», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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