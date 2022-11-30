Главный тренер «Авангарда» анонсировал дебют Мирошниченко в КХЛ в ближайшем матче

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы в матче с ЦСКА анонсировал дебют молодого нападающего Ивана Мирошниченко в КХЛ в ближайшей встрече.

«Пока никто из травмированных у «Авангарда» не выходит, но будем привлекать Ивана Мирошниченко, Глеба Трикозова, возможно. Плюс у нас есть два защитника — Михаил Гуляев и Тимофей Давыдов. Да, Мирошниченко планируем привлечь уже в ближайшем матче с «Трактором», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0).