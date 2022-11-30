«Смотрим, кто живой, а кто нет». Кудашов — о тяжёлой ситуации с больными в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался после матча с «Витязем».

«Не будет ли шапкозакидательского настроя перед матчем с «Куньлунем», который сейчас много проигрывает? Вы знаете, что я вам скажу? У нас состав ровный — у нас больше нет никого. Вот кто сегодня играл, это все игроки. У нас пошли болезни, сегодня тоже трое по-моему. Какой тут может быть шапкозакидательский настрой? Приходишь с утра, а тебе говорят, что этого и этого нет. Или даже после раскатки. Уже откатались — и люди вылетают.

Мы сейчас стали уже на тренировки выпускать расширенный состав, потому что не знаешь, что будет с заявкой на игру. Уже смотрим, кто живой, а кто нет. Я бы хотел верить, что начиная с сегодняшнего дня команда отрезала то, что было, и поступательно пойдёт вперёд. Да она и не провалилась по результатам, но по отношению к делу и по качеству… Болельщик всё видит, да и мы все видели, какой невыразительной была прошлая игра. А сегодня все видели, что команда была другая», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.