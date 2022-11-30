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Алексей Кудашов объяснил смысл своих слов про то, что ему легко исправить меньшинство

Алексей Кудашов объяснил смысл своих слов про то, что ему легко исправить меньшинство
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался после встречи с «Витязем».

«Идеальное меньшинство после произошедшего в прошлом матче? Вы знаете: каждое большинство разбирается и анализируется – что-то меняется и что-то улучшается, а что-то ухудшается. На самом деле, те две игры были особенными, потому что до этого за 30 матчей мы пропустили 10 голов, а потом за 2 встречи – 7 голов. Сами понимаете, что это несопоставимые цифры. Вот если бы команда была совсем плохая в этом компоненте, то… Что удалось исправить? Ну какие-то детали, мелочи. И вы знаете, что пропущенные голы бьют игрокам по мозгам, и ответственность совсем другая становится.

Что именно я имел в виду, когда после прошлого матча я сказал, что мне легко исправить меньшинство? Меньшинство, по большому счёту, это стоячая игра в зоне, где всё сводится к тому, куда развернуть клюшку и как заблокировать бросок, на какой линии нужно стоять – не больше и не меньше. Самоотверженность, правильное расположение – такие стандартные моменты. Это не бегать через всю площадку, не схемы, не тактика и не физика. С одной стороны сложнее, потому что какие исполнители, а с другой стороны – проще.

Коновалова решили поддержать? Да, наверное, поддержать, но сегодня мы всю команду поддерживали. Накануне у нас было несколько собраний, которые всегда бывают в таких ситуациях, поэтому игроки сами хотели исправиться, как и все мы – вся наша организация.

Восстановление Якимова? Затрудняюсь с ответом. У него сложное восстановление, в районе Нового года может быть. Он катается, но там нельзя раньше выходить. Там нужно, чтобы все хрящи наросли. И даже если он будет полностью готов, мы раньше времени его не выпустим», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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