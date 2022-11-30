Миронов высказался о том, что сумел превзойти достижение легендарного Мальцева

Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов высказался после победы в матче с «Витязем».

«Можно порадоваться чуть-чуть, но это только начало нашего выкарабкивания из этой ситуации. Надо отдать должное команде – тренерский штаб и персонал – мы все вместе к этому шли и идём дальше. Одна игра – это не показатель, и успокаиваться от неё нельзя.

Нас предупреждали и ставили задачу, что надо выиграть микроматч – это второй период. С такой целью мы на него и выходили. Понятно, что в начале третьего пропустили быстрый гол, но самое главное – было не допустить суеты, надо было сохранять спокойствие и продолжать играть в свою игру. С чем был не согласен «Витязь» в овертайме? Они хотели посмотреть зону, но судья сразу сказал, что всё было нормально.

Превзошёл достижение Мальцева? Александру Николаевичу Мальцеву низкий поклон. Это символ и легенда московского «Динамо». Во-первых, я хочу пожелать ему здоровья. Я знаю, что он ходит на каждый матч, переживает и следит за нами. Что касается достижения, то оно очень почётно и значимо для меня. Идём дальше», — сказал Миронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.