«Или побеждаем, или я даже не знаю что». Рашевский — о настрое «Динамо» на матч

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский высказался после матча с «Витязем».
«Сегодня мы выходили играть только на победу и даже не думали о каких-то проигрышах. Сегодня или побеждаем, или я даже не знаю что… Мы выходили грызться за победу и играть от начала и до конца.
Гол в овертайме? У нас в команде сейчас небольшая проблема с центральными нападающими. В овертайме я должен был выходить с Ваней Игумновым, но нужен был центральный форвард, желательно праворукий, который выиграет вбрасывание. Макс Джиошвили выиграл вбрасывание, сменился, и я с другой стороны лавки выскочил. Получилось удачно, что мы с Андреем Мироновым вышли «два в один», он исполнил великолепный пас, и мне оставалось только бросить.
Добавил ли первый гол в матче мне уверенности после серии без очков? Да, в последние четыре матча немного потерял игровой тонус. Но тренеры нашли нужные слова, подбодрили, сказали, что нужно исправить. И сегодня я вышел со внутренним зарядом, который у меня появился, и эти голы были неслучайными. Я даже предчувствовал, что будет удачный матч», — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 30 ноября 2022
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