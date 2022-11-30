Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Или побеждаем, или я даже не знаю что». Рашевский — о настрое «Динамо» на матч

«Или побеждаем, или я даже не знаю что». Рашевский — о настрое «Динамо» на матч
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский высказался после матча с «Витязем».

«Сегодня мы выходили играть только на победу и даже не думали о каких-то проигрышах. Сегодня или побеждаем, или я даже не знаю что… Мы выходили грызться за победу и играть от начала и до конца.

Гол в овертайме? У нас в команде сейчас небольшая проблема с центральными нападающими. В овертайме я должен был выходить с Ваней Игумновым, но нужен был центральный форвард, желательно праворукий, который выиграет вбрасывание. Макс Джиошвили выиграл вбрасывание, сменился, и я с другой стороны лавки выскочил. Получилось удачно, что мы с Андреем Мироновым вышли «два в один», он исполнил великолепный пас, и мне оставалось только бросить.

Добавил ли первый гол в матче мне уверенности после серии без очков? Да, в последние четыре матча немного потерял игровой тонус. Но тренеры нашли нужные слова, подбодрили, сказали, что нужно исправить. И сегодня я вышел со внутренним зарядом, который у меня появился, и эти голы были неслучайными. Я даже предчувствовал, что будет удачный матч», — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Новость по теме
Московское «Динамо» прервало серию поражений, в овертайме обыграв «Витязь»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022