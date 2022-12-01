«Оттава» уступила «Рейнджерс», но Панарин прервал результативную серию

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:1.



На 11-й минуте матча счёт открыл Джимми Веси из команды гостей. На 31-й минуте Баркли Гудроу удвоил преимущество своей команды. Спустя три минуты Шейн Пинто отыграл один гол, но на 53-й минуте точку поставил Крис Крайдер.



В этом матче никак не отличился российский нападающий Артемий Панарин. Он прервал результативную серию из трёх матчей кряду. Вратарь Игорь Шестёркин остался в запасе после прошлого неудачного матча с «Нью-Джерси Дэвилз».



Российский форвард гостей Виталий Кравцов очков не набрал. А россиян из проигравшей команды Артём Зуб заработал коэффициент полезности «-1».