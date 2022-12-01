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«Оттава» уступила «Рейнджерс», но Панарин прервал результативную серию

«Оттава» уступила «Рейнджерс», но Панарин прервал результативную серию
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В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:1.

На 11-й минуте матча счёт открыл Джимми Веси из команды гостей. На 31-й минуте Баркли Гудроу удвоил преимущество своей команды. Спустя три минуты Шейн Пинто отыграл один гол, но на 53-й минуте точку поставил Крис Крайдер.

В этом матче никак не отличился российский нападающий Артемий Панарин. Он прервал результативную серию из трёх матчей кряду. Вратарь Игорь Шестёркин остался в запасе после прошлого неудачного матча с «Нью-Джерси Дэвилз».

Российский форвард гостей Виталий Кравцов очков не набрал. А россиян из проигравшей команды Артём Зуб заработал коэффициент полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2022, четверг. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Веси (Линдгрен) – 10:34 (5x5)   0:2 Гудроу (Линдгрен, Бле) – 30:52 (5x5)   1:2 Пинто (Батерсон, Холден) – 33:46 (5x5)   1:3 Крайдер (Линдгрен, Зибанеджад) – 52:58 (5x5)
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