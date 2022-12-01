37-летний голкипер «Рейнджерс» с седьмой попытки выиграл первый матч после перехода в клуб

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:1.

Второй звездой матча стал голкипер «Рейнджерс» Ярослав Галак, совершивший 34 сейва. Для 37-летнего вратаря одержанная победа стала первой в нынешнем сезоне и дебютной после перехода в американский клуб. Подписавший контракт с «Рейнджерс» в межсезонье опытный голкипер проиграл первые шесть матчей в сезоне-2022/2023 и сегодня одержал первую победу в регулярке.

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Первой звездой встречи признали американского защитника гостей Райана Линдгрена, оформившего ассистентский хет-трик. Замкнул тройку лучших автор гола Крис Крайдер.