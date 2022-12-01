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Крайдер вышел на девятое место в списке лучших снайперов «Рейнджерс», догнав легенду НХЛ

Крайдер вышел на девятое место в списке лучших снайперов «Рейнджерс», догнав легенду НХЛ
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В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:1.

Окончательный счёт в матче установил нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер, забросивший 240-ю шайбу за карьеру в клубе и лиге. Таким образом Крайдер вышел на девятое место в списке лучших снайперов «Рейнджерс», догнав легенду НХЛ Брайана Лича. Ближайшей целью для Криса теперь является результат Стива Викерса (246).

Клубный рекорд принадлежит Роду Жильберу (406), далее располагаются Жан Рателль (336), Адам Грэйвз (280), Энди Бэтгейт (272), Вик Хэдфилд (262), Камилль Генри (256) и Марк Мессье (250).

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