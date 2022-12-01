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Джек Куинн эффектно реализовал решающий буллит в матче с «Детройтом». Видео

Джек Куинн эффектно реализовал решающий буллит в матче с «Детройтом». Видео
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В очередном матче в Национальной хоккейной лиге в Детройте (США) «Детройт Ред Уингз» принимал «Баффало Сэйбрз». В этом матче победу одержали гости в серии послематчевых буллитов со счётом 5:4.

В основное время у хозяев отличились Йонатан Берггрен, Дэвид Перрон и Оскар Сундквист (дубль). За гостей забивали Дилан Козенс (дыажды), Маттиас Самуэльссон и Джефф Скиннер. Примечательно, что за 14 минут до окончания основного времени гости вели с преимуществом в три шайбы, но довели игру до серии послематчевых буллитов.

Реализовать буллит смог только единственный хоккеист – канадский нападающий Джек Куинн. И сделал он это эффектно.

ВИДЕО

В текущем сезоне у форварда 18 сыгранных матчей, четыре гола и шесть результативных передач.

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