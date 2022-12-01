Илья Самсонов повторил достижение 29-летней давности
Поделиться
В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.
В этой игре принял участие российский голкипер Илья Самсонов. Он совершил 23 сейва и был признан второй звездой матча. Эта домашнняя победа для него стала шестой подряд с начала текущего сезона. Таким образом, он повторил достижение 29-летней давности Феликса Потвина, который добился тогда того же результата. Самсонов вышел на второе место по количеству домашних побед подряд для вратарей с начала сезона.
Первое место по этому показателю у Брюса Гэмбла. Он одержал девять таких побед в 1967 году.
Комментарии
- 1 декабря 2022
-
08:30
-
08:30
-
08:10
-
07:42
-
07:19
-
07:02
-
06:38
-
06:20
-
06:01
-
05:56
-
05:54
-
05:51
-
05:46
-
05:36
-
00:05
- 30 ноября 2022
-
23:18
-
23:16
-
23:05
-
22:58
-
22:55
-
22:53
-
22:52
-
22:50
-
22:48
-
22:45
-
22:44
-
22:37
-
22:31
-
22:30
-
22:24
-
22:06
-
22:04
-
22:01
-
21:58
-
21:58
Партнерский контент