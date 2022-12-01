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Илья Самсонов повторил достижение 29-летней давности

Илья Самсонов повторил достижение 29-летней давности
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

В этой игре принял участие российский голкипер Илья Самсонов. Он совершил 23 сейва и был признан второй звездой матча. Эта домашнняя победа для него стала шестой подряд с начала текущего сезона. Таким образом, он повторил достижение 29-летней давности Феликса Потвина, который добился тогда того же результата. Самсонов вышел на второе место по количеству домашних побед подряд для вратарей с начала сезона.

Первое место по этому показателю у Брюса Гэмбла. Он одержал девять таких побед в 1967 году.

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