Тейдж Томпсон совершил невероятный по красоте проход в матче с «Детройтом». Видео

В очередном матче в Национальной хоккейной лиге в Детройте (США) «Детройт Ред Уингз» принимал «Баффало Сэйбрз». В этом матче победу одержали гости в серии послематчевых буллитов со счётом 5:4.



В основное время у хозяев отличились Йонатан Берггрен, Дэвид Перрон и Оскар Сундквист (дубль). За гостей забивали Дилан Козенс (дыажды), Маттиас Самуэльссон и Джефф Скиннер. Примечательно, что за 14 минут до окончания основного времени гости вели с преимуществом в три шайбы, но довели игру до серии послематчевых буллитов. Реализовать буллит смог только единственный хоккеист – канадский нападающий Джек Куинн.



Но также стоит отметить невероятный по красоте проход американского нападающего Тейджа Томпсона.



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В этой встрече он не реализовал свой буллит, но отметился одной голевой передачей.

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