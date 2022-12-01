Тейдж Томпсон совершил невероятный по красоте проход в матче с «Детройтом». Видео

В очередном матче в Национальной хоккейной лиге в Детройте (США) «Детройт Ред Уингз» принимал «Баффало Сэйбрз». В этом матче победу одержали гости в серии послематчевых буллитов со счётом 5:4.
В основное время у хозяев отличились Йонатан Берггрен, Дэвид Перрон и Оскар Сундквист (дубль). За гостей забивали Дилан Козенс (дыажды), Маттиас Самуэльссон и Джефф Скиннер. Примечательно, что за 14 минут до окончания основного времени гости вели с преимуществом в три шайбы, но довели игру до серии послематчевых буллитов. Реализовать буллит смог только единственный хоккеист – канадский нападающий Джек Куинн.
Но также стоит отметить невероятный по красоте проход американского нападающего Тейджа Томпсона.
ВИДЕО
В этой встрече он не реализовал свой буллит, но отметился одной голевой передачей.
- 1 декабря 2022
-
08:30
-
08:30
-
08:10
-
07:42
-
07:19
-
07:02
-
06:38
-
06:20
-
06:01
-
05:56
-
05:54
-
05:51
-
05:46
-
05:36
-
00:05
- 30 ноября 2022
-
23:18
-
23:16
-
23:05
-
22:58
-
22:55
-
22:53
-
22:52
-
22:50
-
22:48
-
22:45
-
22:44
-
22:37
-
22:31
-
22:30
-
22:24
-
22:06
-
22:04
-
22:01
-
21:58
-
21:58