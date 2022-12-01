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Тейдж Томпсон совершил невероятный по красоте проход в матче с «Детройтом». Видео

Тейдж Томпсон совершил невероятный по красоте проход в матче с «Детройтом». Видео
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В очередном матче в Национальной хоккейной лиге в Детройте (США) «Детройт Ред Уингз» принимал «Баффало Сэйбрз». В этом матче победу одержали гости в серии послематчевых буллитов со счётом 5:4.

В основное время у хозяев отличились Йонатан Берггрен, Дэвид Перрон и Оскар Сундквист (дубль). За гостей забивали Дилан Козенс (дыажды), Маттиас Самуэльссон и Джефф Скиннер. Примечательно, что за 14 минут до окончания основного времени гости вели с преимуществом в три шайбы, но довели игру до серии послематчевых буллитов. Реализовать буллит смог только единственный хоккеист – канадский нападающий Джек Куинн.

Но также стоит отметить невероятный по красоте проход американского нападающего Тейджа Томпсона.

ВИДЕО

В этой встрече он не реализовал свой буллит, но отметился одной голевой передачей.

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