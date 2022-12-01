Макдэвид молниеносно промчался через всю площадку и забросил шайбу в ворота «Чикаго»
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В Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго Блэкхоукс» и «Эдмонтон Ойлерз». Идёт третий период — счёт 4:2 в пользу гостей.
В начале третьего периода великолепный гол забил капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Канадец подхватил шайбу в своей зоне и в фирменном скоростном проходе прорвался в зону соперника и точно бросил в дальний угол.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Эта шайба стала 18-й в текущем сезоне для Макдэвида. Всего на счету канадца в этом сезоне 23 матча, в которых Макдэвид набрал 40 очков — забросил 18 шайб и отдал 22 результативные передачи. Хоккеист возглавляет гонку бомбардиров всей лиги.
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