Пять очков Макдэвида и Драйзайтля помогли «Эдмонтону» победить «Чикаго» на выезде
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В Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго Блэкхоукс» и «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась со счётом 5:4 в пользу гостей.
Дублем в составе «Эдмонтона» отметился немецкий форвард Леон Драйзайтль, также он записал на свой счёт результативную передачу. Ещё одна шайба на счету Коннора Макдэвида, который также отдал результативный пас. Две шайбы за «Чикаго» забросил Макс Доми. Отметим восемь штрафных минут нападающего «Ойлерз» Райана Нюджента-Хопкинса.
НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2022, четверг. 05:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Нурс, Кулак) – 20:54 (5x5) 0:2 Ньюджент-Хопкинс (Пульюярви, Янмарк) – 29:48 (5x5) 1:2 Катчук (Энтвистл, Джонсон) – 34:33 (5x5) 1:3 Макдэвид (Драйзайтль, Кулак) – 41:18 (5x5) 1:4 Янмарк (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 50:00 (5x5) 2:4 Доми – 52:37 (5x4) 3:4 Энтвистл (Джонсон) – 52:56 (5x5) 3:5 Драйзайтль (Макдэвид, Хайман) – 55:21 (5x5) 4:5 Доми (Кейн) – 58:49 (6x4)
«Чикаго» потерпели восьмое поражение подряд. В следующем матче «ястребы» встретятся в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс» 4 декабря. «Эдмонтон» одержал третью победу подряд и завтра встретится с «Миннесотой Уайлд».
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