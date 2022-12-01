Ярослав Галак стал седьмым голкипером в истории НХЛ, побеждавшим с семью разными командами

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:1.
Голкипер «Рейнджерс» Ярослав Галак записал на свой счёт победу лишь в седьмом матче за «Нью-Йорк», предыдущие шесть вратарь проиграл. Словацкий голкипер одерживал победы в семи клубах НХЛ за свою карьеру. Таким образом, Галак стал седьмым вратарём в истории лиги, кому удавалось одержать победу с как минимум семью разными командами НХЛ. Остальные шесть вратарей: Рон Тагнатт (8 побед), Кёртис Маккилейни (8), Шон Бурк (8), Алекс Олд (7), Чэд Джонсон (7) и Брайан Буше (7).
Напомним, голкипер подписал однолетний контракт с «Рейнджерс» в прошедшее межсезонье.
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