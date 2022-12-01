Гатиятулин: сейчас мы находимся в сложной ситуации, выход из неё один — начать побеждать

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин посетовал на отсутствие игровой дисциплины и удаления в составе своей команды в матче против «Барыса» (1:4). Специалист отметил активность при игре хоккеистов «Трактора» в атаке, но посетовал на низкую реализацию голевых моментов.

«До первой пропущенной шайбы играли хорошо. К сожалению, пропустили вот этот гол, который перевернул игру. Плюс подвела игровая дисциплина, ненужные удаления. Отмечу игру «3 на 5», хорошо оборонялись. Вчетвером блокировали бросок — рикошет, в третьем голе тоже рикошет. Хотели переломить сложную ситуацию, не всё получалось. Ну и вообще мы сейчас находимся в сложной ситуации, выход из неё один — начать побеждать.

Пропущенные голы? Ошибка на выходе из зоны, соперник ей воспользовался. Два рикошета ещё. Сложно что-то комментировать. Провели в атаке больше времени, чем соперник, были моменты, но «Барыс» плотно сыграл у своих ворот. Где-то не хватило реализации, наверное.

Получит ли Мельничук шанс в ближайших матчах? Будем смотреть состояние Мыльникова и Проскурякова. Посмотрим, планируем, что Алексей будет играть. Несмотря на сложную ситуацию, болельщики нас поддерживают, за что им спасибо. Повторюсь, выход у нас один — побеждать», — цитирует Гатиятулина пресс-служба лиги.

«Трактор» после поражения от «Барыса» вылетел из восьмёрки и занимает девятую строчку в таблице Восточной конференции. Челябинский клуб потерпел третье поражение подряд.