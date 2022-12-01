Гатиятулин: сейчас мы находимся в сложной ситуации, выход из неё один — начать побеждать

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин посетовал на отсутствие игровой дисциплины и удаления в составе своей команды в матче против «Барыса» (1:4). Специалист отметил активность при игре хоккеистов «Трактора» в атаке, но посетовал на низкую реализацию голевых моментов.
«До первой пропущенной шайбы играли хорошо. К сожалению, пропустили вот этот гол, который перевернул игру. Плюс подвела игровая дисциплина, ненужные удаления. Отмечу игру «3 на 5», хорошо оборонялись. Вчетвером блокировали бросок — рикошет, в третьем голе тоже рикошет. Хотели переломить сложную ситуацию, не всё получалось. Ну и вообще мы сейчас находимся в сложной ситуации, выход из неё один — начать побеждать.
Пропущенные голы? Ошибка на выходе из зоны, соперник ей воспользовался. Два рикошета ещё. Сложно что-то комментировать. Провели в атаке больше времени, чем соперник, были моменты, но «Барыс» плотно сыграл у своих ворот. Где-то не хватило реализации, наверное.
Получит ли Мельничук шанс в ближайших матчах? Будем смотреть состояние Мыльникова и Проскурякова. Посмотрим, планируем, что Алексей будет играть. Несмотря на сложную ситуацию, болельщики нас поддерживают, за что им спасибо. Повторюсь, выход у нас один — побеждать», — цитирует Гатиятулина пресс-служба лиги.
«Трактор» после поражения от «Барыса» вылетел из восьмёрки и занимает девятую строчку в таблице Восточной конференции. Челябинский клуб потерпел третье поражение подряд.
- 1 декабря 2022
-
10:06
-
09:45
-
09:13
-
08:50
-
08:30
-
08:30
-
08:10
-
07:42
-
07:19
-
07:02
-
06:38
-
06:20
-
06:01
-
05:56
-
05:54
-
05:51
-
05:46
-
05:36
-
00:05
- 30 ноября 2022
-
23:18
-
23:16
-
23:05
-
22:58
-
22:55
-
22:53
-
22:52
-
22:50
-
22:48
-
22:45
-
22:44
-
22:37
-
22:31
-
22:30
-
22:24
-
22:06