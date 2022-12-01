Скабелка — о победе над «Трактором»: матч был тяжёлым, просто мы в обороне сыграли лучше

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка отметил игру подопечных в обороне в победном матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Трактором» (4:1).

«Помог нам достаточно быстрый гол. Команда была заряжена, хороший настрой был, а быстрый гол помог раскрепоститься. Мы достаточно быстро двигались, хорошо возвращались в оборону. Где-то после пропущенного гола — не то, что курьёзного, но допущенного из-за ошибки — мы сбавили. «Трактор» перевёл игру в нашу зону, но ребята молодцы, справились. В третьем периоде вернули себе контроль, сыграли достаточно надёжно. Ребятам спасибо за победу, идём дальше.

Мы достаточно надёжно сыграли в обороне, было хорошее движение, неплохой переход из обороны в атаку. Матч был тяжёлым, просто мы в обороне сыграли лучше, чем в прошлой встрече. «Трактор» хотел плести кружева, комбинации, но мы немного поменяли оборону», — цитирует Скабелку пресс-служба КХЛ.

Благодаря этой победе казахстанский клуб поднялся на восьмую строчку таблице Восточной конференции. В следующем матче «Барыс» на своём льду сыграет с «Автомобилистом» 2 декабря.