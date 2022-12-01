Марнер — о своём рекорде: в детстве не мог подумать, что окажусь в одном ряду с легендами

Нападающий «Торонто» Митч Марнер счастлив оказаться в истории клуба, за который он болел с детства. Канадский форвард набрал очки в 18-ом матче подряд и повторил рекорд франшизы, установленный более 40 лет назад.
«Честно говоря, это действительно особенный момент для меня, который я разделил со своей семьей. Я вырос в этом городе и был большим фанатом этой команды, а сейчас оказался в одном ряду с выдающимися игроками. Будучи ребёнком не мог и подумать, что это возможно, но сегодня всё стало реальностью. Это великолепный момент, но победа в сегодняшнем матче важнее», — цитирует Марнера пресс-служба лиги.
Марнер отправил шайбу в пустые ворота «Сан-Хосе» (3:1) и отметился как минимум одним результативным действием в 18-м матче кряду в текущей регулярке, повторив клубный рекорд «кленовых листьев», который ранее делили Дэррил Ситтлер (18 матчей в сезоне-1977/1978) и Эдди Ольчик (18 матчей в сезоне-1988/1989).
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