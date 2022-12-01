Экс-форвард клубов КХЛ Джефф Плэтт расторг контракт с финским клубом «ЮП»

Экс-нападающий клубов КХЛ Джефф Плэтт расторг контракт с финским клубом «ЮП» из города Ювяскюля, сообщает пресс-служба клуба.
За финский клуб в текущем сезоне Плэтт провёл 18 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами при показателе полезности «-8».
Всего за 14 лет в КХЛ канадский нападающий принял участие в 724 встречах за минское «Динамо», ЦСКА, «Йокерит», «Автомобилист», «Локомотив» и «Салават Юлаев», в которых забил 202 гола и отдал 167 результативных передач, суммарно набрав 369 очков при общей полезности «+17».
Последним местом работы 37-летнего нападающего в КХЛ был уфимский «Салават Юлаев», за который форвард провёл 40 матчей в сезоне-2021/2022 и отметился 10-ю набранными очками — забросил три шайбы и отдал семь результативных передач. Уфимский клуб расторг контракт с нападающим по обоюдному согласию в начале марта 2022 года.
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