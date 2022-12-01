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КХЛ определила лучших хоккеистов ноября сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ

КХЛ определила лучших хоккеистов ноября сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ
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Комиссия по определению лучших хоккеистов Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги на основании статистических данных выступлений игроков определила лауреатов ноября в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём впервые в карьере признан Никита Серебряков («Адмирал»), одержавший семь побед в 10 матчах, записав на свой счёт шат-аут. По воротам Серебрякова было нанесено 376 бросков (37,6 в среднем за игру), из которых голкипер отразил 96,01% (лучший результат месяца). Коэффициент надёжности составил 1,50.

Лучшим защитником впервые в карьере признан Ник Эберт («Автомобилист»), который набрал 12 (5+7) очков в 10 матчах. Общее значение коэффициента полезности за месяц составило «+11». На счету защитника также две победные шайбы и семь заблокированных бросков.

Лучшим нападающим в третий раз в карьере признан Никита Гусев (СКА), набравший 19 (9+10) очков в 12 матчах месяца. Гусев завершил только один матч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+11». На счету нападающего одна победная шайба. Гусев признавался лучшим нападающим месяца в январе и марте 2019 года.

Лучшим новичком впервые в карьере признан нападающий Вадим Мороз («Динамо» Мн), набравший девять (3+6) очков в 12 матчах. Мороз завершил месяц с показателем полезности «+2», на его счету 10 силовых приемов, восемь заблокированных бросков и два отбора шайбы.

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