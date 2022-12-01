Кожевников — об альтернативе Кубку мира: нам будет не с кем играть, все сильнейшие в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает плохой идею создания альтернативы Кубку мира по хоккею, так как по его мнению, невозможно будет набрать сильный состав участников.

«Насчёт Кубка мира, думаю, что на следующий год всё будет нормально. Они же понимают, что без России никуда. Можем ли мы создать альтернативу Кубку мира? Ну а с кем? Все сильнейшие игроки там, играют в НХЛ. Кубок мира — самый лучший турнир и самый правильный. Наши будут играть.

Какую альтернативу-то создавать — Азиатские игры что ли? Тогда там может спокойно играть «Амур». Разговоры об альтернативе Кубка мира — это популистское мнение. Надо реально смотреть на вещи. Нам будет просто не с кем играть», — цитирует Кожевникова Legalbet.

Напомним, ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщал о переносе Кубка мира по хоккею с 2024 года предположительно на 2025-й. Такое решение было принято из-за невозможности участия в турнире сборной России на данный момент. Как сообщало ранее руководство НХЛ, они хотят видеть российских игроков на Кубке мира.