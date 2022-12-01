«Кому-то блондинки, кому-то брюнетки». Вайсфельд – о сравнении Малкина и Кросби

Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд сравнил нападающих «Питтсбурга» Сидни Кросби и Евгения Малкина.
«Кого бы я выбрал на месте генменеджера – Кросби или Малкина? Сложный момент. Я так скажу: если предположить, что оба в идеальной физической форме, то я бы всё-таки сказал «Малкин». Я думаю, Кросби – это, как у них есть такое выражение, safety pick – безопасный выбор. А Малкин — с одной стороны, более рискованный выбор, с другой стороны, он может делать вещи, которые Кросби не может. Я так думаю, но вообще это такое же сравнение, как между БМВ и «Мерседесом». Дело такое – кому-то блондинки, кому-то брюнетки. Мне кажется, какой-то дилетантский посыл – сравнивать таких людей», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
Оба игрока в составе «Питтсбурга» становились трёхкратными обладателями Кубка Стэнли. На счету Кросби 1311 матчей и 1641 (600+1041) очков за регулярку и плей-офф, Малкин набрал 1346 (519+827) очков в 1181 играх регулярки и плей-офф НХЛ.
- 1 декабря 2022
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