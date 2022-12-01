Гендиректор «Трактора» об изменениях в команде: текущее положение дел никого не устраивает

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал изменения в тренерском штабе команды. Помощниками главного тренера челябинского клуба назначены Андрей Соколов и Игорь Ефимов.
«Текущее положение дел «Трактора» в турнирной таблице не устраивает никого: ни руководство ни болельщиков, поэтому нами было принято решение об усилении тренерского штаба. Алексей Чикалин и Алексей Тертышный освобождены от своих обязанностей. Места ассистентов Анвара Гатиятулина займут Андрей Соколов и Игорь Ефимов.
Андрей Соколов в сезонах 2017-2019 уже работал ассистентом в «Тракторе» и отлично себя зарекомендовал, завоевав в Челябинске бронзовые медали в 2018-м году. За него говорят богатый опыт, умение поставить игру в меньшинстве и координировать действия команды в обороне.
Игорь Ефимов — наставник с 15-летним стажем работы в различных командах, воспитавший в «Крыльях Советов» Игоря Шестёркина и других мастеров уровня ведущих российских лиг. До «Трактора» Ефимов в КХЛ являлся помощником в «Локомотиве», СКА и ХК «Сочи», а также главным тренером и ассистентом в юниорских сборных России и олимпийской сборной. У него огромный опыт работы как с состоявшимися хоккеистами, так и с молодыми игроками, который, несомненно, пригодится в «Тракторе», — цитирует Савина пресс-служба челябинского клуба.
«Трактор» после поражения от «Барыса» вылетел из первой восьмёрки и занимает девятую строчку в таблице Восточной конференции. Челябинский клуб потерпел третье поражение подряд.
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