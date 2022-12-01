Главный тренер «Вашингтона» рассказал, как относится к погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал погоню 37-летнего российского нападающего команды Александра Овечкина за рекордом великого канадского нападающего Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге.



«Сейчас Ови занимает третье место. Он работает. Он действительно сильный парень, и он в хорошей форме. Я думаю, что он продолжит наступать [на рекорд Гретцки], оставаясь здоровым», — приводит слова Лавиолетта The Athletic.

Отметим, что сейчас на счету Овечкина 793 гола в Национальной хоккейной лиге. Он занимает третье место по этому показателю, на восемь шайб отставая от Горди Хоу, у которого их 801. Лидирует по количеству голов в истории НХЛ Уэйн Гретцки (894).

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