Главный тренер «Вашингтона» высказался о рекорде Овечкина по количеству голов на выезде

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о рекорде капитана команды Александра Овечкина по количеству голов в гостевых матчах.
«Это говорит о его уровне как игрока — не обязательно о той арене, на которой он играет. Я никогда не задумывался о нём как о человеке, который забивает больше дома или в гостях. Ты смотришь на такого игрока — он играет усердно независимо от того, где проходит матч.
Почему Овечкин так результативен в гостевых матчах? Я не думаю, что он слишком много думает об этом. И я тоже.
Я не еду на гостевые матчи, думая что-то: «Что ж, нам нужно подождать, пока мы вернёмся домой». Ови будет искать возможности забить независимо от того, на какой он арене», — приводит слова Лавиолетта The Athletic.
Россиянин в матче с «Ванкувером» (5:1) побил рекорд Уэйна Гретцки и записал на свой счёт 403-ю шайбу в выездных матчах НХЛ.
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