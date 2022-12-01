Главный тренер «Вашингтона» высказался о рекорде Овечкина по количеству голов на выезде

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о рекорде капитана команды Александра Овечкина по количеству голов в гостевых матчах.



«Это говорит о его уровне как игрока — не обязательно о той арене, на которой он играет. Я никогда не задумывался о нём как о человеке, который забивает больше дома или в гостях. Ты смотришь на такого игрока — он играет усердно независимо от того, где проходит матч.



Почему Овечкин так результативен в гостевых матчах? Я не думаю, что он слишком много думает об этом. И я тоже.



Я не еду на гостевые матчи, думая что-то: «Что ж, нам нужно подождать, пока мы вернёмся домой». Ови будет искать возможности забить независимо от того, на какой он арене», — приводит слова Лавиолетта The Athletic.

Россиянин в матче с «Ванкувером» (5:1) побил рекорд Уэйна Гретцки и записал на свой счёт 403-ю шайбу в выездных матчах НХЛ.