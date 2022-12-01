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Д. Строум — о рекорде Овечкин: когда ты обходишь Гретцки, то заслуживаешь аплодисментов

Д. Строум — о рекорде Овечкин: когда ты обходишь Гретцки, то заслуживаешь аплодисментов
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум прокомментировал рекорд 37-летнего нападающего команды Александра Овечкина по количеству голов в гостевых матчах.

«В этом году у него 13 шайб, и я хочу сказать, что восемь или девять голов были… новым рекордом. Я уверен, вы заметите на видео нашу реакцию после матча, когда мы поняли, насколько это круто. Такой классный момент. Каждый раз, когда ты обгоняешь Уэйна Гретцки в чём-либо, это заслуживает аплодисментов, которые Ови и получил», — приводит слова Строума официальный сайт НХЛ», — приводит слова Строума официальный сайт НХЛ.

Напомним, россиянин в матче с «Ванкувер Кэнакс» (5:1) побил рекорд Уэйна Гретцки и записал на свой счёт 403-ю шайбу в выездных матчах НХЛ.

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