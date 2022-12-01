Директор «Металлурга»: всегда рады видеть Малкина, если он готов играть после 40 лет

Вице-президент и директор «Металлурга» Сергей Ласьков высказался о возможном возвращении в «Металлург» воспитанника магнитогорского хоккея Евгения Малкина. Минувшим летом 36-летний россиянин подписал четырёхлетний контракт с «Питтсбургом» на общую сумму $ 24,4 млн.

«Женька — взрослый человек и сам решит. У него с «Питтсбургом» контракт на четыре года. Если он готов играть после 40 лет и будет соответствовать уровню команды… Тот же Сергей Фёдоров приехал в Магнитогорск, когда ему было за 40, и не вылезал из спортзала, чтобы соответствовать даже тому уровню лиги. Он понимал, что должен выглядеть достойно. Мы всегда рады видеть Малкина, но не могу сказать, что будем сидеть и ждать его, держать место в команде. Он поддерживает дружеское общение с членами клуба и с теми, с кем вместе играл. Связь не теряем. С нашим президентом, Виктором Рашниковым, он всегда в контакте», — цитирует Ласькова «РБ Спорт».

Малкин является серебряным и бронзовым призёром чемпионатов России в составе магнитогорского «Металлурга». В 2004 году он был признан лучшим новичком Чемпионата России по хоккею.